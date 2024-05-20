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В рамках работ по демаркации границы с Азербайджаном в Армении построят новую дорогу в Киранц

В рамках работ по демаркации границы с Азербайджаном в Армении построят новую дорогу в Киранц В рамках работ по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы будет построена новая дорога в село Киранц (Гюней) Тавушской области Армении.
В регионе
20 мая 2024 г. 19:41
В рамках работ по демаркации границы с Азербайджаном в Армении построят новую дорогу в Киранц

В рамках работ по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы будет построена новая дорога в село Киранц (Гюней) Тавушской области Армении.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, глава администрации премьера Армении Араик Арутюнян сообщил в социальных сетях о старте реконструкции дороги Киранц-Ачаркут.

"Вчера стартовали работы по реконструкции дороги Киранц-Ачаркут, которая будет приведена в соответствие с международными стандартами", - написал Арутюнян.

Дорога будет расширена и станет доступна для грузовиков. Реконструкция должна быть завершена в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в селе Киранц (Гюней) Тавушской области Армении уже установлены пограничные столбы.

Отметим, что на границе между Азербайджаном и Арменией 15 мая 2024 года прошла девятая встреча Государственных комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством зампремьер-министра Шахина Мустафаева и вице-премьера Мгера Григоряна. По итогам встречи был подписан протокол-описание отрезков границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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