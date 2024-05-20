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В селе Киранц установлены пограничные столбы

В селе Киранц установлены пограничные столбы В селе Киранц (Гюней) Тавушской области Армении уже установлены пограничные ограждения.
В регионе
20 мая 2024 г. 11:14
В селе Киранц установлены пограничные столбы

В селе Киранц (Гюней) Тавушской области Армении уже установлены пограничные ограждения.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сообщается, что рядом со столбами стоят пограничники.

Отметим, что на границе между Азербайджаном и Арменией 15 мая 2024 года прошла девятая встреча Государственных комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством зампремьер-министра Шахина Мустафаева и вице-премьера Мгера Григоряна. По итогам встречи был подписан протокол-описание отрезков границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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Версия на английском языке Border pillars installed in Kirants
Версия на азербайджанском языке Kirants kəndində sərhəd dirəkləri quraşdırılıb

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