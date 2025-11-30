Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В правящей партии Турции прокомментировали недавнюю атаку на суда в Черном море

    • 30 ноября, 2025
    • 10:26
    В правящей партии Турции прокомментировали недавнюю атаку на суда в Черном море

    В правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP) прокомментировали недавние атаки против танкеров KAİROS и VİRAT в Черном море.

    Как сообщает Report, зампред AKP Эфкан Ала в соцсети выразил обеспокоенность ударами по судам в турецкой экономической зоне.

    "С беспокойством следим за рисками, созданными атаками на танкеры в исключительной экономической зоне Турции в Черном море. Нанесение ущерба навигации и морской безопасности в регионе никому не принесет пользы. Кроме того, мы продолжаем наши многосторонние дипломатические усилия для защиты наших экономических интересов и обеспечения того, чтобы Черное море оставалось стабильным морским бассейном", - написал он.

    Напомним, что вечером в пятницу, 28 ноября, нефтеналивные танкеры KAİROS и VİRAT были атакованы в Черном море у берегов Турции. Позднее второе судно подверглось повторной атаке.

    Лента новостей