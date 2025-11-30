İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyənin hakim partiyası tankerlərə qarşı hücuma münasibət bildirib

    Region
    • 30 noyabr, 2025
    • 10:15
    Türkiyənin hakim partiyası tankerlərə qarşı hücuma münasibət bildirib

    Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) Qara dənizdə "Kairos" və "Virat" tankerlərə qarşı hücumlara münasibət bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hakim partiyanın sədr müavini Efkan Ala sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Qara dənizin müstəsna iqtisadi zonasında tankerlərə hücumların yaratdığı riskləri narahatlıqla izləyirik. Türkiyə olaraq bölgədə naviqasiya və dəniz təhlükəsizliyinə zərər vumağın heç kimə fayda verməyəcəyini vurğulayırıq. Bundan əlavə, iqtisadi maraqlarımızı qorumaq və Qara dənizin sabit dəniz hövzəsi olaraq qalmasını təmin etmək üçün çoxşaxəli diplomatik əlaqələrimizi davam etdiririk".

    Qeyd edək ki, hər iki tanker Qara dənizdə zərbə alıb.

    Türkiyə tanker Hücum

