Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Танкер VİRAT в Черном море подвергся атаке дронов

    В регионе
    • 29 ноября, 2025
    • 13:26
    Танкер VİRAT в Черном море подвергся атаке дронов

    Танкер VİRAT в Черном море вновь подвергся атаке беспилотных катеров.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на A Haber.

    Отмечается, что атака произошла в утренние часы 29 ноября.

    Согласно информации, в результате получила повреждения ватерлиния танкера. Среди экипажа нет раненых или пострадавших.

    Отметим, что в Черном море прошлой ночью произошли взрывы на танкерах VİRAT и Kairos.

    Черное море танкер взрыв атака
    Qara dənizdəki "VİRAT" tankeri hücuma məruz qalıb
    Tanker VİRAT targeted by drone attack in Black Sea
    Elvis

    Последние новости

    13:53
    Фото

    В Лачыне организована экскурсия для иностранных гостей из СНГ

    Культура
    13:43

    Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики

    Индивидуальные
    13:39
    Фото

    МЧС провело пожарные учения в Габалинском аэропорту

    Внутренняя политика
    13:33

    Албанезе стал первым премьером Австралии, вступившим в брак, находясь в должности

    Другие страны
    13:26

    Танкер VİRAT в Черном море подвергся атаке дронов

    В регионе
    13:25

    В Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Экология
    13:21

    СМИ: Руководитель ГУР может возглавить украинскую делегацию на переговорах в США

    Другие страны
    13:17

    Минэнерго Украины: Российская атака оставила без света более 600 тыс. потребителей

    Другие страны
    13:07

    Посол: Число азербайджанских студентов в Малайзии может удвоиться

    Наука и образование
    Лента новостей