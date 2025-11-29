Танкер VİRAT в Черном море подвергся атаке дронов

Танкер VİRAT в Черном море вновь подвергся атаке беспилотных катеров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на A Haber.

Отмечается, что атака произошла в утренние часы 29 ноября.

Согласно информации, в результате получила повреждения ватерлиния танкера. Среди экипажа нет раненых или пострадавших.

Отметим, что в Черном море прошлой ночью произошли взрывы на танкерах VİRAT и Kairos.