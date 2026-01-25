Китай передал Филиппинам 17 моряков с потерпевшего бедствие грузового судна

КНР в воскресенье передала представителям Филиппин 15 моряков, которые были спасены после опрокидывания судна вблизи острова Хуанъян (риф Скарборо), а также тела двух погибших.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

По его данным, еще четверо членов экипажа на данный момент числятся пропавшими без вести.

Напомним, что 23 января зарегистрированный в Сингапуре сухогруз, который следовал из Филиппин в Китай, опрокинулся Южно-Китайском море. На его борту находился 21 человек.