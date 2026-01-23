При опрокидывании судна в Южно-Китайском море погибли два человека
Другие страны
- 23 января, 2026
- 11:31
В районе острова Хуанъянь в Южно-Китайском море опрокинулся сухогруз.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
В результате инцидента погибли как минимум два человека.
Судно следовало из Филиппин в южную провинцию Китая Гуандун. Примерно в 55 морских милях к северо-западу от острова Хуанъянь сухогруз накренился и перестал выходить на связь.
На борту потерпевшего бедствие судна находился 21 человек. 14 членов экипажа спасены, еще один - в тяжелом состоянии. Поиски остальных продолжаются.
Последние новости
12:07
Во Франции расследуют смерть двух детей, предположительно, из-за сухой смесиДругие страны
12:05
В Азербайджане доходы транспортного сектора выросли почти на 5%Инфраструктура
11:51
Захид Орудж: Необходима отдельная госпрограмма развития приграничных cелВнутренняя политика
11:49
Подавший сигнал бедствия над Китаем самолет готовится к экстренной посадке - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:49
Разыскиваемые за контрабандный ввоз табачных изделий переданы Азербайджану - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:47
Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Menzies AviationБизнес
11:45
Интернет-провайдер в Азербайджане оштрафован за несвоевременную постановку на учетИКТ
11:42
Начинается отбор консультанта по энергокоридору Азербайджан-Грузия-Турция-БолгарияЭнергетика
11:35