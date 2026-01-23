Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    При опрокидывании судна в Южно-Китайском море погибли два человека

    • 23 января, 2026
    • 11:31
    При опрокидывании судна в Южно-Китайском море погибли два человека

    В районе острова Хуанъянь в Южно-Китайском море опрокинулся сухогруз.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    В результате инцидента погибли как минимум два человека.

    Судно следовало из Филиппин в южную провинцию Китая Гуандун. Примерно в 55 морских милях к северо-западу от острова Хуанъянь сухогруз накренился и перестал выходить на связь.

    На борту потерпевшего бедствие судна находился 21 человек. 14 членов экипажа спасены, еще один - в тяжелом состоянии. Поиски остальных продолжаются.

