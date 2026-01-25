Военная помощь Литвы Украине превысила €1 млрд

Объемы военной помощи, которую Литва оказала Украине, превысили €1 млрд.

Как передает Report, об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Литва остается одним из активнейших союзников Украины, общая сумма военной помощи которой превысила €1 млрд", - приводит слова Науседы его пресс-служба.

По словам президента, в 2025 году размер такой поддержки составил 0,28% валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы. "Это превышает наши обязательства", - подчеркнул Науседа. Вильнюс в 2024 голу взял на себя обязательство ежегодно выделять Украине на нужды обороны и безопасности 0,25% национального ВВП, что составляет порядка €190 млн.

Литва, как отметил Науседа, продолжит выполнять и другие свои обязательства.

"В рамках международных миссий мы продолжим поставки Украине боеприпасов и участие в международной коалиции по разминированию", - сказал он.