"Наполи" объявил о трансфере бразильского форварда

"Наполи" подписал бразильского форварда из "Вероны" Жиоване.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2030 года с опцией продления. Трансфер игрока обошелся неаполитанцам в 2 миллиона евро.

Отметим, что Жиоване является воспитанником бразильского "Коринтианса". В "Верону" он перебрался в статусе свободного агента летом прошлого года. Всего в текущем сезоне на его счету три забитых мяча и четыре голевые передачи в 23 матчах Серии А.

Ранее "Наполи" покинули игроки группы атаки Лоренцо Лукка и Давид Нерес, перешедшие в "Ноттингем Форест" и "Галатасарай".