    "Наполи" объявил о трансфере бразильского форварда

    Футбол
    • 25 января, 2026
    • 14:05
    Наполи объявил о трансфере бразильского форварда

    "Наполи" подписал бразильского форварда из "Вероны" Жиоване.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

    Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2030 года с опцией продления. Трансфер игрока обошелся неаполитанцам в 2 миллиона евро.

    Отметим, что Жиоване является воспитанником бразильского "Коринтианса". В "Верону" он перебрался в статусе свободного агента летом прошлого года. Всего в текущем сезоне на его счету три забитых мяча и четыре голевые передачи в 23 матчах Серии А.

    Ранее "Наполи" покинули игроки группы атаки Лоренцо Лукка и Давид Нерес, перешедшие в "Ноттингем Форест" и "Галатасарай".

