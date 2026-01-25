"Наполи" объявил о трансфере бразильского форварда
Футбол
- 25 января, 2026
- 14:05
"Наполи" подписал бразильского форварда из "Вероны" Жиоване.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2030 года с опцией продления. Трансфер игрока обошелся неаполитанцам в 2 миллиона евро.
Отметим, что Жиоване является воспитанником бразильского "Коринтианса". В "Верону" он перебрался в статусе свободного агента летом прошлого года. Всего в текущем сезоне на его счету три забитых мяча и четыре голевые передачи в 23 матчах Серии А.
Ранее "Наполи" покинули игроки группы атаки Лоренцо Лукка и Давид Нерес, перешедшие в "Ноттингем Форест" и "Галатасарай".
