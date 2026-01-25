İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 25 yanvar, 2026
    • 13:25
    Napoli yeni transferini açıqlayıb

    İtaliyanın "Napoli" komandası "Verona"nın hücumçusu Giovanenin transferini rəsmən elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    22 yaşlı braziliyalı futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.

    Transferin "Napoli"yə 2 milyon avroya başa gəldiyi bildirilir.

    Qeyd edək ki, Giovane cari mövsüm "Verona"nın heyətində A Seriasında 21 oyuna çıxıb, 3 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə ilə fərqlənib.

