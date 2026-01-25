"Napoli" yeni transferini açıqlayıb
Futbol
- 25 yanvar, 2026
- 13:25
İtaliyanın "Napoli" komandası "Verona"nın hücumçusu Giovanenin transferini rəsmən elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
22 yaşlı braziliyalı futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.
Transferin "Napoli"yə 2 milyon avroya başa gəldiyi bildirilir.
Qeyd edək ki, Giovane cari mövsüm "Verona"nın heyətində A Seriasında 21 oyuna çıxıb, 3 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə ilə fərqlənib.
