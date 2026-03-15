Турция работает над ракетной программой с дальностью 2 тысячи километров
В регионе
- 15 марта, 2026
- 15:30
Турция разрабатывает ракетную программу с дальностью действия до 2 тысяч километров.
Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир в эфире телеканала Kanal 7.
"Разрабатываются новые модификации Tayfun, а крылатые ракеты Seyir также создают проблемы для систем противовоздушной обороны", - отметил турецкий министр.
По его словам, и другие турецкие ракеты не являются лёгкой целью для систем ПВО. М. Каджир подчеркнул, что в 2026 году ожидается прогресс в ракетной программе Турции.
"У нас нет территориальных претензий ни к одному государству, однако мы должны укреплять свой военный потенциал, чтобы ни у кого не возникало желания посягать на наши земли", - заявил он.
