Турция работает над ракетной программой с дальностью 2 тысячи километров

Турция разрабатывает ракетную программу с дальностью действия до 2 тысяч километров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир в эфире телеканала Kanal 7.

"Разрабатываются новые модификации Tayfun, а крылатые ракеты Seyir также создают проблемы для систем противовоздушной обороны", - отметил турецкий министр.

По его словам, и другие турецкие ракеты не являются лёгкой целью для систем ПВО. М. Каджир подчеркнул, что в 2026 году ожидается прогресс в ракетной программе Турции.

"У нас нет территориальных претензий ни к одному государству, однако мы должны укреплять свой военный потенциал, чтобы ни у кого не возникало желания посягать на наши земли", - заявил он.