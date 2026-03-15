Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще шесть человек

Эвакуация иностранных граждан в Азербайджан через государственный погранпункт "Астара" продолжается.

Как сообщает региональный корреспондент Report, с 00:00 до 14:00 15 марта были эвакуированы пять граждан Азербайджана и один гражданин Китая.

На пограничном пропускном пункте созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного перехода граждан, и процесс продолжается поэтапно в течение дня.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

В связи с этим эвакуация многих граждан иностранных государств из Ирана осуществляется через территорию Азербайджана.