СМИ: Обломки ракеты попали в резиденцию консула США в Иерусалиме

Обломки перехваченной иранской ракеты попали в здание резиденции консула США в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

"Здание, в котором проживает американский консул в Израиле, вчера пострадало от обломков ракет, запущенных в сторону Иерусалима", говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.