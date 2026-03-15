    • 15 mart, 2026
    • 16:45
    KİV: Raket qalıqları ABŞ-nin Qüdsdəki konsulunun iqamətgahına düşüb

    İranın vurulan raketinin qalıqları ABŞ-nin İsraildəki konsulunun iqamətgahına düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" portalı məlumat yayıb.

    "Amerikalı konsulun İsraildə yaşadığı bina dünən Qüds istiqamətində atılan raketlərin qalıqlarının düşməsinə görə zədələnib", - məlumatda bildirilir.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Nəticədə ölkənin ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli məmurlar öldürülüb. Bundan sonra İran təkcə İsraildə deyil, həm də ABŞ və onun müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi ölkələrdə - Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdəki hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    СМИ: Обломки ракеты попали в резиденцию консула США в Иерусалиме
    American consul's Jerusalem residence hit by interception debris

    Son xəbərlər

    17:22
    Foto

    Cüdo üzrə "İstedadların seçimi" yarışının II turu başa çatıb

    Komanda
    17:16
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    17:06

    İran ABŞ və İsrailə xəbərdarlıq edib

    Region
    16:52

    Yevlaxda baş tutan qərb derbisində qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    16:45

    KİV: Raket qalıqları ABŞ-nin Qüdsdəki konsulunun iqamətgahına düşüb

    Digər ölkələr
    16:33
    Foto

    İsveçrə diplomatları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    16:26

    "Qırmızı bülleten" ilə axtarılan 32 nəfər Türkiyəyə ekstradisiya olunub

    Region
    16:01

    Türkiyə və Azərbaycanın diplomatları Suriyada görüşüblər

    Xarici siyasət
    15:54
    Foto

    Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti