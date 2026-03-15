    Пашинян: Армянская оппозиция полностью состоит из иностранных эмиссаров

    Сегодняшняя консолидирующаяся оппозиция Армении, по сути, на 100% состоит из иностранных эмиссаров.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с представителями партии "Гражданский договор" и жителями Капана.

    По его словам, центральным звеном идеологии государства должны быть интересы самой Армении, а не зарубежных "спонсоров":

    "Разве тридцатилетнее вассальное государство Армении было достойным? Сегодняшняя консолидирующаяся оппозиция, по сути, на 100% состоит из иностранных эмиссаров. Люди приезжают на родину и позиционируются как представители иностранных интересов, говоря при этом о достоинстве".

    Пашинян подчеркнул, что сегодня руководство сосредоточено на укреплении государства Армения. Он также отметил, что нынешняя декларация независимости страны по сути является декларация конфликта, потому что предъявление претензий другим государствам не является признаком независимости.

    Премьер-министр Армении декларация независимости Никол Пашинян Армянская оппозиция Иностранные эмиссары
    15:40

    Явка на референдуме в Казахстане составила 64,43% – ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    15:32

    Пашинян: Армянская оппозиция полностью состоит из иностранных эмиссаров

    В регионе
    15:30

    Турция работает над ракетной программой с дальностью 2 тысячи километров

    В регионе
    15:19

    В США пригрозили ограничить трансляцию новостей из-за "мистификаций" о войне с Ираном

    Другие страны
    15:11

    Министр: Беспилотники турецкого производства охватывают 65% мирового рынка

    В регионе
    15:09

    При ударах США и Израиля по Ирану повреждены 153 медучреждения

    В регионе
    14:57

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 стала второй на Кубке чемпионов FIBA - ОБНОВЛЕНО

    Командные
    14:42
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще шесть человек

    Внешняя политика
    14:36

    ГЭЦ проводит тестовый экзамен для желающих поступить на госслужбу

    Наука и образование
    Лента новостей