FT: США инвестируют $1,6 млрд в редкоземельные металлы

Администрация президента США Дональда Трампа планирует инвестировать $1,6 млрд в компанию USA Rare Earth, занимающуюся добычей редкоземельных металлов.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно данным издания, правительство США получит 10% акций горнодобывающей компании. Официальное объявление об этой инвестиции и об отдельной частной сделке на $1 млрд ожидается 26 января.

По информации одного из источников, государство получит 16,1 млн акций USA Rare Earth и варранты на еще 17,6 млн акций при цене $17,17 за акцию.

Кроме того, компания получит от правительства финансирование в виде старшего обеспеченного долга на сумму $1,3 млрд по рыночным ставкам.