FT: США инвестируют $1,6 млрд в редкоземельные металлы
Другие страны
- 25 января, 2026
- 15:07
Администрация президента США Дональда Трампа планирует инвестировать $1,6 млрд в компанию USA Rare Earth, занимающуюся добычей редкоземельных металлов.
Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно данным издания, правительство США получит 10% акций горнодобывающей компании. Официальное объявление об этой инвестиции и об отдельной частной сделке на $1 млрд ожидается 26 января.
По информации одного из источников, государство получит 16,1 млн акций USA Rare Earth и варранты на еще 17,6 млн акций при цене $17,17 за акцию.
Кроме того, компания получит от правительства финансирование в виде старшего обеспеченного долга на сумму $1,3 млрд по рыночным ставкам.
14:55
