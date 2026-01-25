İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    KİV: ABŞ nadir torpaq metallarına 1,6 milyard dollar investisiya qoyacaq

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 15:42
    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası nadir torpaq metallarının hasilatı ilə məşğul olan "USA Rare Earth" şirkətinə 1,6 milyard dollar investisiya yatırmağı planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Financial Times" məlumatlı mənbələrə istinadən yazıb.

    Məlumata görə, ABŞ hökuməti şirkətin səhmlərinin 10 %-ni əldə edəcək. 1 milyard dollarlıq müqavilənin yanvarın 26-da imzalanacağı gözlənilir.

    Mənbələrdən birinin sözlərinə görə, Məlumata görə, dövlət "USA Rare Earth" şirkətinin 16,1 milyon səhmını və əlavə olaraq 17,6 milyon səhm üçün varrantları hər səhmə 17,17 ABŞ dolları qiymətindən əldə edəcək.

    Bundan başqa, şirkət hökumətdən bazar şərtlərinə uyğun olaraq 1,3 milyard dollarlıq təmin edilmiş borc maliyyələşməsi də alacaq.

    nadir metallar ABŞ
