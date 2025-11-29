Qara dənizdəki "VİRAT" tankeri hücuma məruz qalıb
Region
- 29 noyabr, 2025
- 13:19
Qara dənizdə "VİRAT" tankeri yenidən pilotsuz katerlərin hücumuna məruz qalıb.
"Report" bu barədə "A Haber"ə istinadən xəbər verir.
Belə ki, hücumun səhər saatlarında olduğu qeyd edilib. Məlumata görə, tankerin su xətti zədələnib. Heyət arasında yaralanan və ya xəsarət alan yoxdur.
Qeyd edək ki, Qara dənizdə ötən gecə "VİRAT" və "Kairos" tankerində partlayışlar olub.
