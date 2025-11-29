İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Qara dənizdəki "VİRAT" tankeri hücuma məruz qalıb

    Region
    • 29 noyabr, 2025
    • 13:19
    Qara dənizdəki VİRAT tankeri hücuma məruz qalıb

    Qara dənizdə "VİRAT" tankeri yenidən pilotsuz katerlərin hücumuna məruz qalıb.

    "Report" bu barədə "A Haber"ə istinadən xəbər verir.

    Belə ki, hücumun səhər saatlarında olduğu qeyd edilib. Məlumata görə, tankerin su xətti zədələnib. Heyət arasında yaralanan və ya xəsarət alan yoxdur.

    Qeyd edək ki, Qara dənizdə ötən gecə "VİRAT" və "Kairos" tankerində partlayışlar olub.

    Qara dəniz Virat tankeri "Kairos" tankeri
    Танкер VİRAT в Черном море подвергся атаке дронов
    Tanker VİRAT targeted by drone attack in Black Sea

