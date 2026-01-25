Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Сенатор: Между Румынией и Азербайджаном установлены отношения стратегического партнерства

    Сенатор: Между Румынией и Азербайджаном установлены отношения стратегического партнерства

    Азербайджан принял участие в качестве специального гостя в Третьем ежегодном форуме парламентских комиссий по вопросам права Румынии, Молдовы, Украины и Албании, который проходил с 22 по 25 января в румынском городе Мойсей (регион Марамуреш).

    Как сообщает Report, в рамках мероприятия на тему "Верховенство права как основа европейской интеграции и защиты фундаментальных прав" была организована фотовыставка, посвященная азербайджанской архитектуре по случаю объявления 2026 года в стране "Годом градостроительства и архитектуры".

    В мероприятии приняли участие депутаты и сенаторы парламентов упомянутых стран, руководство прокуратуры и Верховного суда Румынии, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в этой стране, юристы и общественно-политические деятели.

    На выставленных фотографиях было отражено динамичное развитие городской среды и архитектурного ландшафта Азербайджана, особенно Карабахского региона, примеры современных урбанистических трансформаций. Одновременно на представленных фотографиях было обращено внимание на минную проблему в Азербайджане.

    Выступая на открытии выставки, посол Гудси Османов рассказал об отношениях между Азербайджаном и Румынией, о реализуемых между двумя странами проектах, запланированных взаимных визитах и мероприятиях. Дипломат напомнил, что 13-я сессия Всемирного форума ООН по градостроительству пройдет в Баку в мае этого года, и подчеркнул, что международные мероприятия, проводимые в Азербайджане, играют важную роль в укреплении сотрудничества в регионе и развитии политических, экономических и культурных связей между странами. Обращая внимание на широкомасштабные восстановительные и реконструкционные мероприятия, осуществляемые на основе современных принципов градостроительства в Азербайджане, особенно в Карабахском регионе, он отметил, что мир и стабильность, сформировавшиеся в регионе в результате исторической победы в 44-дневной Отечественной войне, создали благоприятные и надежные условия для реализации логистических и транспортных проектов международного значения.

    На открытии выставки выступил румынский сенатор, заместитель председателя парламентской фракции правящей Национальной либеральной партии (PNL), активный член делегации Румынии в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также член межпарламентской группы дружбы Румыния-Азербайджан Кристиан-Августин Никулеску-Цыгырлаш. Он затронул отношения между двумя странами, построенные на основе взаимовыгодного и стратегического партнерства, и вспомнил о своем визите в Азербайджан в августе прошлого года, особенно в города Ханкенди и Шуша в Карабахском регионе. Сенатор рассказал о широкомасштабных строительных работах, свидетелем которых он стал в Карабахе, о всестороннем процессе развития в регионе, особо подчеркнув ведущую роль Азербайджана в рамках международных логистических и транспортных проектов в регионе.

