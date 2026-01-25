Литва может стать хабом для экспорта оружия в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с литовским коллегой Гитанасом Науседой поддержку украинской энергосистемы.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Россия ежедневно атакует нашу энергетику. Проинформировал Гитанаса об этом, а также о потребностях Украины для энергетической устойчивости и укрепления ПВО. Литва уже приняла решение помочь украинским городам и общинам и передать почти сотню генераторов", - сообщил Зеленский.

По его словам, отдельно стороны говорили о военном сотрудничестве, совместных оборонных проектах, поддержке инициативы PURL и сотрудничестве в рамках программы SAFE. Он подчеркнул, что Литва предложила Украине открыть экспортную платформу оружия в Вильнюсе, которая может стать инструментом для усиления оборонных возможностей Киева и партнеров.

"Наша дипломатия тоже среди важнейших вопросов переговоров. Поделился свежими деталями дипломатической работы ради мира – о встречах в Абу-Даби украинской, американской и российской делегаций. Украина, как и всегда, делает все возможное со своей стороны для окончания войны", - говорится в публикации.

Зеленский находится с визитом в Литве, он примет участие в мероприятиях по случаю 163-й годовщины Январского восстания и встретится также с президентом Польши Каролем Навроцким.