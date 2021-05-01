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В посольствах и консульствах Кыргызстана приспустили государственные флаги

В посольствах и консульствах Кыргызстана приспустили государственные флаги Указ об объявлении в Кыргызстане 1-2 мая национального траура подписал президент республики Садыр Жапаров
В регионе
1 мая 2021 г. 12:22
В посольствах и консульствах Кыргызстана приспустили государственные флаги

Государственные флаги приспущены сегодня на территории находящихся за пределами Кыргызстана диппредставительств республики в связи с национальным трауром. Как передает Report, об этом сообщили в МИД Кыргызстана.

"В память о гражданах, ставших жертвами в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области Кыргызской Республики, в МИД Кыргызской Республики, во всех дипломатических и консульских учреждениях Кыргызской Республики за рубежом приспущены государственные флаги и открыты книги соболезнований", - говорится в сообщении.

Указ об объявлении в Кыргызстане 1-2 мая национального траура подписал накануне президент республики Садыр Жапаров.

По данным минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 33 жителя Кыргызстана, пострадали более 120.

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