В Подмосковье задержан рецидивист из Армении, подозреваемый в убийстве двух мужчин

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Ленинском районе Московской области полицейские задержали гражданина Армении, подозреваемого в двойном убийстве, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По данным ГСУ СК России Московской области, следователями "установлена причастность неоднократно судимого 35-летнего гражданина Республики Армения к убийству двух лиц".

Установлено, что преступление было совершено на почве ссоры. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, утром 3 апреля в сельском поселении Развилка на Вишневой улице был найден брошенный автомобиль Mercedes ML, в багажнике которого лежали трупы двух мужчин с огнестрельными ранениями.

Один из убитых Хорен Маргарян является гражданином Армении. Второй погибший - уроженец Абхазии Микаэл Лалаян. По версии правоохранительных органов, мужчин перед смертью пытали (на телах и лицах видны синяки и ссадины).

Также утверждалось, что погибших добивали контрольными выстрелами в голову.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 105 ("Убийство") и ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ.

Еще одного предполагаемого убийцу задержали в Талдомском районе Подмосковья. 44-летний задержанный тоже ранее был судим.