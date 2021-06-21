В парламенте Грузии рассмотрен вопрос об объявлении Новруза национальным праздником

В комитете по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии рассмотрена законодательная инициатива об объявлении в стране Новруза национальным праздником.

В комитете по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии рассмотрена законодательная инициатива об объявлении в стране Новруза национальным праздником.

Как передает грузинское бюро Report, во время обсуждений депутаты положительно расценили гражданскую инициативу.

Председатель комитета Михаил Сарджвеладзе сказал, что предложение недостаточно обосновано и требует дополнительных аргументов. Он подчеркнул, что имеется необходимость в продолжении обсуждений.

Члены комитета предложили пригласить инициаторов к обсуждению законопроекта и выслушать их мнения.

Автором проекта является общественный активист Самира Байрамова. В документе также отражено предложение об объявлении 21 марта в Грузии нерабочим днем.