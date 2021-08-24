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В парламенте Армении произошла драка

В парламенте Армении произошла драка Спикер парламента Армении Ален Симонян поручил охране удалить из зала заседаний депутата блока "Честь имею" Анну Мкртчян.
В регионе
24 августа 2021 г. 15:55
В парламенте Армении произошла драка

В парламенте Армении произошла потасовка.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, спикер парламента Армении Ален Симонян поручил охране удалить из зала заседаний депутата блока "Честь имею" Анну Мкртчян. В ходе своего выступления она не стала обращаться к премьеру, а начала перечислять все его ошибки.

На это последовали выкрики депутатов "Гражданского договора", Мкртчян в ответ назвала их сторонниками "капитулянта". В ответ Ален Симонян сначала выключил ее микрофон, а после очередной перепалки и вовсе призвал удалиться из зала.

Депутат отказалась, и Симонян позвал на помощь охрану. Депутаты блоков "Армения" и "Честь имею" окружили Мкртчян, не позволяя охране приблизиться к ней.

Был объявлен перерыв на 20 минут. После этого в парламенте произошла потасовка между группой депутатов и службой охраны. Некоторые депутаты кричали "Никол предатель", им отвечали депутаты "Гражданского договора".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentində əlbəyaxa dava olub

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