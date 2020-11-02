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В парламент Грузии прошли девять партий

В парламент Грузии прошли девять партий Отметим, что первое заседание вновь избранного парламента должно состояться не позднее 20 декабря
В регионе
2 ноября 2020 г. 12:27
В парламент Грузии прошли девять партий

В парламент Грузии десятого созыва прошли девять политических партий.

По сообщению грузинского бюро Report, от партии "Грузинская мечта" в законодательном органе будет представлен 61 депутат.

Поскольку правящая партия победила по 14 мажоритарным округам из 30, число ее мандатов достигнет 75.
Для обеспечения большинства в парламенте и формирования правительства партии “Грузинская мечта” не достает лишь один мандат. Для этого партии будет достаточно набрать большинство голосов по одному из 16 мажоритарных округов во II туре парламентских выборов, который состоится 21 ноября.

По предварительным результатам выборов, избирательный блок "Национальное движение - Сила в единстве" получил 35 мандатов, Европейская Грузия – 5 мандатов, Политическое объединение "Стратегия Агмашенебели" - 4, партия "Лело" - 4, "Альянс патриотов" - 4, "Гирчи" - 4, движение "Граждане-Алеко Элисашвили" - 2, Лейбористская партия - 1 мандат.

Отметим, что первое заседание вновь избранного парламента должно состояться не позднее 20 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın yeni parlamentinə 9 partiya keçir

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