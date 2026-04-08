В ответ на удары по острову Лаван Иран атаковал ОАЭ и Кувейт
В регионе
- 08 апреля, 2026
- 16:13
Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Кувейту и ОАЭ после авиаударов по нефтяным объектам на иранском острове Лаван.
Как передает Report, об этом сообщает гостелеканал IRIB.
"Ракетные и беспилотные атаки на Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт произошли через несколько часов после удара по нефтяным объектам на острове Лаван в Иране", - сообщил телеканал.
Ранее сообщалось о том, что несколько взрывов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Лаване, а также острове Сирри.
