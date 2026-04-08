    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    На иранских островах Лаван и Сирри произошли несколько взрывов - ОБНОВЛЕНО

    08 апреля, 2026
    13:07
    На иранских островах Лаван и Сирри произошли несколько взрывов - ОБНОВЛЕНО

    Несколько взрывов произошли на иранском острове Сирри.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на источник.

    Другие подробности не приводятся.

    Несколько взрывов произошли на нефтеперерабатывающем заводе на иранском острове Лаван.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    Отмечается, что причина этих взрывов пока неизвестна.

    Эскалация на Ближнем Востоке Взрыв на НПЗ Иран
    İranın Lavan və Sirri adalarında bir neçə partlayış baş verib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    13:53

    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:52

    Минэкологии Азербайджана наделено новыми полномочиями

    Экология
    13:48

    ГЭЦ: В выходные более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

    Наука и образование
    13:47

    Пезешкиан: Перемирие стало возможно благодаря усилиям Ирана

    В регионе
    13:41

    Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линий

    Инфраструктура
    13:23

    В Дагестане госпитализировали с кишечной инфекцией 35 человек, в том числе 27 детей

    В регионе
    13:18
    Фото

    Азербайджан и Казахстан обсудили расширение партнерства в сфере медиа

    Медиа
    13:07

    На иранских островах Лаван и Сирри произошли несколько взрывов - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:05
    Фото

    В Баку состоялась встреча Байрамова и Кошербаева в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    Лента новостей