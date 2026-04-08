На иранских островах Лаван и Сирри произошли несколько взрывов - ОБНОВЛЕНО

Несколько взрывов произошли на иранском острове Сирри.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на источник.

Другие подробности не приводятся.

12:53

Несколько взрывов произошли на нефтеперерабатывающем заводе на иранском острове Лаван.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что причина этих взрывов пока неизвестна.