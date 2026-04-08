İranın Lavan və Sirri adalarında bir neçə partlayış baş verib - YENİLƏNİB
Region
- 08 aprel, 2026
- 13:16
İranın Sirri adasında bir neçə partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat verib.
Digər təfərrüatlar açıqlanmır.
İranın Lavan adasında yerləşən neft emalı zavodunda (NEZ) bir neçə partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, partlayışların səbəbi hələlik məlum deyil.
