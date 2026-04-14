İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisi bu gün Andorra ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 14 aprel, 2026
    • 09:04
    Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisi bu gün Andorra ilə qarşılaşacaq

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyununu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Andorra ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma "Andorra la Vella" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

    Daha əvvəl Macarıstana uduzan yığma (0:1) Şimali Makedoniyanı (2:0) məğlub edib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi hazırda C Liqasının 3-cü qrupunda 3 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Lider Macarıstanın 4, üçüncü sıradakı Şimali Makedoniyanın 3, sonuncu pillədəki Andorranın 1 xalı var.

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Dünya çempionatının seçmə mərhələsi Siyasət Əsgərov Andorra la Vella stadionu

    Son xəbərlər

    17:32

    Azərbaycan əhalinin sayı 0,04 faiz artıb

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:26

    IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıb

    Maliyyə
    17:26

    Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlər

    Şou-biznes
    17:22

    "Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıb

    Futbol
    17:20

    IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2027-ci illərdə orta hesabla ildə 2,35 % artacaq

    Maliyyə
    17:20
    Foto

    Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    17:19

    IMF yaxın iki il üçün Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını pisləşdirib

    Maliyyə
    17:17

    Azərbaycanda 200-dən çox kişiyə atalıq məzuniyyəti verilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti