Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.04.2026)
Maliyyə
- 14 aprel, 2026
- 09:00
Son qiymət
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel)
98,11
2,91
37,26
Neft WTI (dollar/barel)
96,91
0,34
39,49
Qızıl (dollar/unsiya)
4 790,00
2,60
448,90
İndekslər
Dow-Jones
48 218,25
301,68
154,96
S&P 500
6 886,24
69,35
40,74
Nasdaq
23 183,74
280,84
- 58,25
Nikkei
57 906,97
982,86
7 567,49
Dax
23 742,44
- 61,51
- 747,97
FTSE 100
10 582,96
- 17,57
651,58
CAC 40 INDEX
8 235,98
- 23,62
86,48
Shanghai Composite
3 988,79
2,57
19,95
Bist 100
14 058,51
- 15,28
2 796,99
RTS
1 124,88
9,47
10,75
Valyuta
USD/EUR
1,1767
0,0044
0,0022
USD/GBP
1,3517
0,0055
0,0044
JPY/USD
159,0600
- 0,2100
2,6100
RUB/USD
76,1644
- 0,8094
- 2,5856
TRY/USD
44,7102
0,0802
1,7540
CNY/USD
6,8176
- 0,0116
- 0,1714
