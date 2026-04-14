Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.04.2026)

    14 апреля, 2026
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.04.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    98,11

    2,91

    37,26

    WTI (долл/барр)

    96,91

    0,34

    39,49

    Золото (долл/унция)

    4 790,00

    2,60

    448,90

    Индексы

    Dow-Jones

    48 218,25

    301,68

    154,96

    S&P 500

    6 886,24

    69,35

    40,74

    Nasdaq

    23 183,74

    280,84

    - 58,25

    Nikkei

    57 906,97

    982,86

    7 567,49

    Dax

    23 742,44

    - 61,51

    - 747,97

    FTSE 100

    10 582,96

    - 17,57

    651,58

    CAC 40 INDEX

    8 235,98

    - 23,62

    86,48

    Shanghai Composite

    3 988,79

    2,57

    19,95

    Bist 100

    14 058,51

    - 15,28

    2 796,99

    RTS

    1 124,88

    9,47

    10,75

    Валюта

    USD/EUR

    1,1767

    0,0044

    0,0022

    USD/GBP

    1,3517

    0,0055

    0,0044

    JPY/USD

    159,0600

    - 0,2100

    2,6100

    RUB/USD

    76,1644

    - 0,8094

    - 2,5856

    TRY/USD

    44,7102

    0,0802

    1,7540

    CNY/USD

    6,8176

    - 0,0116

    - 0,1714
    Фондовые рынки Биржевые индексы Цена на золото Цена на нефть
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.04.2026)

