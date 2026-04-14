Xaçmazda 60 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 14 aprel, 2026
- 09:04
Xaçmaz rayonunda 60 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Xaçmaz rayon sakini, 1966-cı il təvəllüdlü T.Fərhadov yaşadığı evin pilləkənindən yıxılaraq ağır bədən xəsarətləri alıb.
Yaralı xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
