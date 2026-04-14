"Bornmut"un baş məşqçisi Andoni İraola klubdan ayrılmağı planlaşdırır

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    Futbol
    Bornmutun baş məşqçisi Andoni İraola klubdan ayrılmağı planlaşdırır

    İngiltərənin "Bornmut" klubunun baş məşqçisi Andoni İraola cari mövsümün sonunda işindən ayrıla bilər.

    "Report" "The Athletic" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 43 yaşlı ispan mütəxəssis karyerasını Avropanın başqa klubunda davam etdirmək niyyətindədir.

    İraola 2023-cü ilin yayından etibarən "Bornmut"u çalışdırır. Komanda hazırda İngiltərə Premyer Liqasında mövsümün bitməsinə altı tur qalmış 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, İraola daha əvvəl İspaniyada "Rayo Valyekano", "Mirandes" və Kiprdə AEK komandalarında baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərib.

    Andoni İraola Bornmut FK Rayo Valyekano FK İngiltərə Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    12:41

    Futbol
    12:32

    Xarici siyasət
    12:25

    Futbol
    12:23

    Digər ölkələr
    12:18

    Futbol
    12:18

    Biznes
    12:09

    Region
    12:02

    Qarabağ
    12:00
    Foto

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti