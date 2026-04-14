İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Naxçıvanda sənaye istehsalı 13 %-dən çox artıb

    Sənaye
    • 14 aprel, 2026
    • 18:22
    Naxçıvanda sənaye istehsalı 13 %-dən çox artıb

    Bu ilin I rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 129,3 milyon manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,4 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, yanvar-mart aylarında Azərbaycandakı sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 14,9 milyard manat dəyərində və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 0,2 % çox sənaye məhsulu istehsal edib. 3 ay ərzində emal sənayesində daha çox artım avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı, əczaçılıq məhsullarının istehsalı, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri, elektrik avadanlıqlarının istehsalı, toxuculuq sənayesi sahələrində olub.

    Naxçıvan Sənaye istehsalı
    Nakhchivan industrial output rises 13.4% in 1Q26

    Son xəbərlər

    12:58

    Sosial müdafiə
    12:58

    Biznes
    Digər ölkələr
    Energetika
    Futbol
    Xarici siyasət
    Futbol
    Digər ölkələr
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti