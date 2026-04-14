В Хачмазе мужчина скончался после падения с лестницы

В Хачмазском районе 60-летний местный житель скончался в результате несчастного случая. Как сообщает северное бюро "Report", житель Хачмазского района Т.Фархадов, 1966 года рождения получил тяжелые телесные повреждения, упав с лестницы собственного дома. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось - мужчина скончался в больнице. По данному факту ведется расследование.