    Ərdoğan Madyarı seçkilərdəki qələbəsi münasibətilə təbrik edib

    Ərdoğan Madyarı seçkilərdəki qələbəsi münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "Tisa" partiyasının lideri və Macarıstanda parlament seçkilərinin qalibi Peter Madyar ilə telefon danışığı aparıb, ikitərəfli münasibətləri və aktual beynəlxalq məsələləri müzakirə edib.

    "Report" Ərdoğanın ofisinə istinadən xəbər verir ki, liderlər əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini nəzərdən keçirib, həmçinin regional və qlobal gündəlik üzrə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Söhbət zamanı Ərdoğan Madyarı seçkilərdəki qələbəsi münasibətilə təbrik edib və həm ikitərəfli səviyyədə, həm də beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın gələcəkdə daha da dərinləşəcəyinə əminliyini ifadə edib.

    O, həmçinin Ankaranın Budapeştlə strateji tərəfdaşlığı inkişaf etdirmək istəyini qeyd edib və regional və qlobal sabitliyin təmin edilməsi üçün NATO çərçivəsində müttəfiqliyin mühüm rolunu diqqətə çatdırıb.

