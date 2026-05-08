    Ağsu aşırımında torpaq sürüşməsi olub, sürücülər üçün təhlükə yaranıb

    Hadisə
    • 08 may, 2026
    • 11:45
    Ağsu aşırımında torpaq sürüşməsi olub, sürücülər üçün təhlükə yaranıb

    Ağsu aşırımında torpaq sürüşməsi baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, sürüşmə Bakı–Şamaxı–Yevlax avtomobil yolunun 147-ci kilometrliyində qeydə alınıb.

    Sürüşmə nəticəsində asfalt örtüyündə dərin çatlar, çökmələr əmələ gəlib. Yolun mühafizə zolağı və çiyin hissəsi tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Hazırda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq bir zolaq üzrə təşkil edilib. Bu isə dumanlı havada tıxaca və təhlükəli vəziyyətin yaranmasına səbəb olur.

    Aidiyyəti qurumlar tərəfindən əraziyə xəbərdaredici nişanlar yerləşdirilib, təhlükəli hissə xüsusi lentlərlə işarələnib. Yol polisi əməkdaşları tərəfindən hərəkətə nəzarət edilir, sürücülərə sürət həddini minimuma endirmək və ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur.

    Məsələ ilə bağlı 4 saylı Yol-istismar idarəsinin baş mühəndisi Həsən Məmmədli "Report"un yerli bürosuna bildirib ki, hazırda əraziyə geoloqlar cəlb olunub və sürüşmənin baş verməsinin dəqiq səbəbləri araşdırılır. Araşdırmadan sonra ərazidə təmir-bərpa işlərinə başlanılacaq.

    Qeyd edək ki, sözügedən ərazidə ötən ilin yaz aylarında da torpaq sürüşməsi baş vermişdi və həmin vaxt yola asfalt örtüyü salınaraq çətinlik aradan qaldırılmışdı.

    На перевале Агсу произошел оползень

