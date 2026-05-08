На перевале Агсу произошел оползень

На перевале Агсу на 147-м километре автодороги Баку–Шамахы–Евлах произошел оползень,

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в результате на асфальтовом покрытии образовались глубокие трещины и просадки, защитная полоса и обочина пришли в негодность. В настоящее время движение организовано по одной полосе, что в условиях тумана приводит к заторам и создает опасную ситуацию

На месте установлены предупреждающие знаки, опасный участок обозначен сигнальными лентами. Сотрудники дорожной полиции контролируют движение, водителям рекомендуется снизить скорость и соблюдать осторожность.

Главный инженер Дорожно-эксплуатационного управления №4 Гасан Мамедли сообщил, что на место привлечены геологи для установления причин оползня. После завершения исследований начнутся ремонтно-восстановительные работы.

Отметим, что оползень на этом участке происходил и весной прошлого года - тогда проблему устранили путем укладки нового асфальтового покрытия.