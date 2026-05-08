    В Азербайджане на выпускных экзаменах 8 человек набрали максимальный балл

    Наука и образование
    • 08 мая, 2026
    • 16:51
    В Азербайджане на выпускном экзамене для учащихся IX классов, состоявшемся 12 апреля, 7 человек показали наивысший результат, набрав максимальные 300 баллов.

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, один человек, обучающийся на английском языке, показал наивысший результат, набрав 200 баллов.

    Отметим, что выпускники школ с обучением на иностранном языке сдают экзамены по двум предметам (математика и иностранный язык), и максимальный балл, который они могут набрать, составляет 200.

    Из 52 687 человек, которые должны были участвовать в этом экзамене, 462 человека не явились, 3 человека были отчислены за нарушение правил экзамена.

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Выпускные экзамены
    Buraxılış imtahanında 8 nəfər maksimum bal yığıb, 3 nəfər xaric olunub

