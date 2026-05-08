В Азербайджане на выпускных экзаменах 8 человек набрали максимальный балл
Наука и образование
- 08 мая, 2026
- 16:51
В Азербайджане на выпускном экзамене для учащихся IX классов, состоявшемся 12 апреля, 7 человек показали наивысший результат, набрав максимальные 300 баллов.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, один человек, обучающийся на английском языке, показал наивысший результат, набрав 200 баллов.
Отметим, что выпускники школ с обучением на иностранном языке сдают экзамены по двум предметам (математика и иностранный язык), и максимальный балл, который они могут набрать, составляет 200.
Из 52 687 человек, которые должны были участвовать в этом экзамене, 462 человека не явились, 3 человека были отчислены за нарушение правил экзамена.
Последние новости
17:16
Польша подписала контракт по оборонной программе SAFEДругие страны
17:16
Эрдоган: Турция намерена войти в топ-10 стран мира по оборонной промышленностиАрмия
17:13
В 2025 году 34 пациентам из Азербайджана пересадили костный мозг в ТурцииЗдоровье
17:08
Комитет ООН раскритиковал действия Франции в Новой КаледонииДругие страны
17:08
Рубио заявил о "застое" в переговорах по УкраинеДругие страны
17:05
В Азербайджане транспортные средства органов прокуратуры включены в категорию оперативныхВнутренняя политика
17:04
Euroclear перевел Украине 6,6 млрд евро от доходов РФДругие страны
17:03
В преддверии WUF13 пройдет "Бакинская неделя урбанистики"Инфраструктура
16:52