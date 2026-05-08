Buraxılış imtahanında 8 nəfər maksimum bal yığıb, 3 nəfər xaric olunub
Elm və təhsil
- 08 may, 2026
- 16:09
Ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 12-də keçirilmiş buraxılış imtahanında 7 nəfər maksimal olan 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib.
Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ingilis dilində tədris alan bir nəfər isə 200 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib. Qeyd edək ki, fərqli dildə tədris aparılan məktəblərin məzunları iki fənn (riyaziyyat və xarici dil) üzrə imtahan verir və maksimal toplaya biləcəkləri bal 200-dür.
Bu imtahanda iştirakı nəzərdə tutulan 52 687 nəfərdən 462 nəfər imtahana gəlməyib. Tələb olunan imtahan qaydalarını pozduğu üçün 3 nəfər imtahandan xaric olunub.
Son xəbərlər
17:12
İndoneziya səfiri Sumqayıtda əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edibXarici siyasət
17:12
Read Qasımov Bakıda vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
17:01
Foto
İqtisadi Şuranın iclasında turizmin inkişafına dair qərarlar qəbul olunubTurizm
16:55
Mirsalam Qənbərov: Yeni qəsəbə salınır, lakin kanalizasiya sistemi düzgün qurulmurEkologiya
16:54
İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarına birdəfəlik maddi yardım ödənilibSosial müdafiə
16:53
Fransada məhkəmə antifaşistlərin yürüşlərinə qadağa qoyubDigər ölkələr
16:51
"Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçuları ilk günü medalsız başa vurublar - YENİLƏNİBFərdi
16:48
AFFA İntizam Komitəsi I Liqa klublarının futbolçularını diskvalifikasiya edibFutbol
16:46