В Мьянме обнаружили рубин весом 2,2 кг

Мьянма объявила об обнаружении огромного рубина весом 11 тыс. карат (2,2 кг).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство информации Мьянмы.

"Пурпурно-красный камень - исключительно крупный и редкий". - сказано в сообщении.

Из-за своего цвета и качества он считается более ценным, чем рубин весом 21,45 тыс. карат, найденный в 1996 году.

Ведомство не уточнило оценочную стоимость камня.

В 2015 году рубин из Мьянмы весом 25,59 карата был продан за $30,33 млн на аукционе Sotheby's в Женеве.