В Мьянме обнаружили рубин весом 2,2 кг
- 08 мая, 2026
- 16:46
Мьянма объявила об обнаружении огромного рубина весом 11 тыс. карат (2,2 кг).
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство информации Мьянмы.
"Пурпурно-красный камень - исключительно крупный и редкий". - сказано в сообщении.
Из-за своего цвета и качества он считается более ценным, чем рубин весом 21,45 тыс. карат, найденный в 1996 году.
Ведомство не уточнило оценочную стоимость камня.
В 2015 году рубин из Мьянмы весом 25,59 карата был продан за $30,33 млн на аукционе Sotheby's в Женеве.
