В Азербайджане транспортные средства органов прокуратуры включены в категорию оперативных
Внутренняя политика
- 08 мая, 2026
- 17:05
В Азербайджане утверждено включение транспортных средств, принадлежащих органам прокуратуры, в категорию оперативных
Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал изменение в закон "О дорожном движении".
Согласно изменению, транспортные средства, принадлежащие органам прокуратуры и оснащенные криминалистическим оборудованием, предназначенные для выполнения неотложных процессуальных действий на месте происшествия, доставки дежурных сотрудников на место происшествия или осуществления неотложных оперативно-розыскных мероприятий, также будут считаться оперативными транспортными средствами.
Последние новости
17:16
Польша подписала контракт по оборонной программе SAFEДругие страны
17:16
Эрдоган: Турция намерена войти в топ-10 стран мира по оборонной промышленностиАрмия
17:13
В 2025 году 34 пациентам из Азербайджана пересадили костный мозг в ТурцииЗдоровье
17:08
Комитет ООН раскритиковал действия Франции в Новой КаледонииДругие страны
17:08
Рубио заявил о "застое" в переговорах по УкраинеДругие страны
17:05
В Азербайджане транспортные средства органов прокуратуры включены в категорию оперативныхВнутренняя политика
17:04
Euroclear перевел Украине 6,6 млрд евро от доходов РФДругие страны
17:03
В преддверии WUF13 пройдет "Бакинская неделя урбанистики"Инфраструктура
16:52