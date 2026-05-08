В Азербайджане транспортные средства органов прокуратуры включены в категорию оперативных

В Азербайджане утверждено включение транспортных средств, принадлежащих органам прокуратуры, в категорию оперативных

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал изменение в закон "О дорожном движении".

Согласно изменению, транспортные средства, принадлежащие органам прокуратуры и оснащенные криминалистическим оборудованием, предназначенные для выполнения неотложных процессуальных действий на месте происшествия, доставки дежурных сотрудников на место происшествия или осуществления неотложных оперативно-розыскных мероприятий, также будут считаться оперативными транспортными средствами.