Союз кинематографистов готовится к избранию нового главы после кончины Расима Балаева
Kультурная политика
- 08 мая, 2026
- 16:52
В Союзе кинематографистов Азербайджана началась подготовка к избранию нового председателя после смерти народного артиста Расима Балаева, возглавлявшего организацию с 2022 года.
Как сообщили Report в союзе, на сегодняшнем заседании правления было принято решение выдвинуть двух кандидатов на пост главы союза.
Имена претендентов будут объявлены на заседании в конце мая, тогда же станет известна и дата очередного съезда организации.
В союзе отметили, что точные сроки проведения съезда пока не определены и зависят от подготовки площадки для мероприятия.
Напомним, Расим Балаев скончался 29 марта в возрасте 77 лет в одной из больниц Турции, где проходил лечение.
