Комитет ООН раскритиковал действия Франции в Новой Каледонии

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) принял заявление по ситуации в Новой Каледонии, выразив серьезную обеспокоенность политикой Франции.

Как сообщает Report, в документе комитет подчеркнул, что любые политические и конституционные реформы, касающиеся Новой Каледонии, должны проводиться свободно и прозрачно исключительно при участии коренного народа – канаков.

В заявлении отмечается, что проведенный Францией 12 декабря 2021 года третий "референдум о самоопределении" совпал с периодом национального траура у канаков, однако французские власти проигнорировали законные призывы местного населения перенести голосование.

Комитет указал, что Сенат традиционных обычаев и советы восьми регионов Новой Каледонии неоднократно обращались к французским властям с официальными запросами, однако их позиция была проигнорирована, что расценено как проявление неуважения к политической воле и традиционным институтам канакского народа.

В CERD также заявили, что после референдума Франция в одностороннем порядке продолжила реализацию так называемых "политических реформ", не обеспечив участие канаков в процессе принятия решений, касающихся их будущего.

Согласно документу, Париж предпринимает шаги по изменению политической рамки, установленной Нумейским соглашением 1998 года, что, по мнению комитета, ставит под угрозу процесс самоопределения.

Комитет выразил глубокую обеспокоенность и законопроектом о расширении электорального корпуса, подготовленным без согласия коренного населения.

По оценке CERD, подобные изменения могут серьезно подорвать право канаков свободно определять свое будущее и негативно сказаться на процессе деколонизации.

Кроме того, комитет призвал расследовать случаи чрезмерного применения силы, которые также приводили к летальным исходам, со стороны сил безопасности во время протестов местного населения в мае 2024 года.

В документе говорится, что в 2025 году в городе Буживаль прошли закрытые переговоры по будущему Новой Каледонии, однако институты, представляющие канакский народ, участия в них не принимали.

Комитет подчеркнул, что канакский народ по-прежнему сталкивается со структурной расовой дискриминацией, ограничивающей его политические, экономические, социальные и культурные права.

В связи с этим Францию призвали обеспечить равноправное участие канаков в политических процессах, гарантировать защиту их фундаментальных прав, провести независимые расследования фактов насилия и полностью выполнять рекомендации ООН.