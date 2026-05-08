В Турции проходит форум о культуре мирного сосуществования в исламском мире

В турецком городе Килисе начал работу IV Международный симпозиум на тему "Опыт сосуществования в исламской культуре".

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями Азербайджана.

Мероприятие организовано совместно Азербайджанским институтом теологии, Фондом пропаганды духовных ценностей, Университетом Килис 7 Аралык (Турция) и Государственным исламским университетом Сунана Калиджага (Индонезия). Основная цель форума - развитие сотрудничества между мусульманскими странами, продвижение культуры сосуществования, а также укрепление общего подхода к устойчивому развитию отношений между Турцией, Азербайджаном и Индонезией.

На церемонии открытия было зачитано приветственное письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В своем обращении он отметил, что проведение симпозиума в Килисе, который стал примером солидарности, взаимопомощи и мирного сосуществования, является символичным и удачным выбором. В рамках мероприятия выступили также председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа, ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов и исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Вусал Гёюшов.

Участники подчеркнули важность межкультурного диалога, толерантности и взаимного уважения между религиями и народами. Было отмечено, что Азербайджан исторически является пространством мирного сосуществования различных культур и конфессий. Симпозиум продолжит работу в формате панельных дискуссий, в которых примут участие более 150 ученых и исследователей из Азербайджана, Турции, Индонезии, Малайзии, Египта, Германии, Испании и других стран.