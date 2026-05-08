Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В преддверии WUF13 пройдет "Бакинская неделя урбанистики"

    Инфраструктура
    • 08 мая, 2026
    • 17:03
    В преддверии WUF13 пройдет Бакинская неделя урбанистики

    В преддверии 13-й сессии Всемирного форума урбанистики (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, с 11 по 17 мая в столице пройдет "Бакинская неделя урбанистики".

    Как сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию WUF13 Азербайджана, мероприятие объединит государственные структуры, специалистов по урбанистике, представителей академической среды и культуры, молодых новаторов и широкую общественность.

    В рамках "Бакинской недели урбанистики" запланирована серия мероприятий, которые одновременно пройдут на разных площадках города, включая исторические памятники, объекты культурного наследия и пространства с современными урбанистическими решениями.

    Серия мероприятий направлена на адаптацию глобальных дискуссий к урбанистическому контексту Баку и на расширение участия жителей города и иностранных гостей в этих обсуждениях.

    "Бакинская неделя урбанистики" задумана как открытая платформа и будет выстроена по четырем направлениям.

    В рамках "Междисциплинарного городского диалога" пройдут конференции, панельные дискуссии и экспертные встречи, где местные и международные участники будут обмениваться опытом и знаниями. "Лаборатория урбанистических инноваций" сосредоточится на том, чтобы превращать идеи в реальные городские решения. Направление "Урбанистические маршруты" познакомит с этапами развития Баку через тематические пешеходные маршруты. Блок "Урбанистическая культура и искусство" будет развивать выражение городских тем через художественные формы.

    С программой "Бакинской недели урбанистики", правилами участия и регистрацией можно ознакомиться по ссылке.

    "Бакинская неделя урбанистики" реализуется в партнерстве с государственными структурами, академическими и исследовательскими институтами.

    Всемирный форум городов (WUF13) WUF13 Бакинская неделя урбанистики Градостроительство
    WUF13 öncəsi "Bakı şəhərsalma həftəsi" təşkil ediləcək

    Последние новости

    17:16

    Польша подписала контракт по оборонной программе SAFE

    Другие страны
    17:16

    Эрдоган: Турция намерена войти в топ-10 стран мира по оборонной промышленности

    Армия
    17:13

    В 2025 году 34 пациентам из Азербайджана пересадили костный мозг в Турции

    Здоровье
    17:08

    Комитет ООН раскритиковал действия Франции в Новой Каледонии

    Другие страны
    17:08

    Рубио заявил о "застое" в переговорах по Украине

    Другие страны
    17:05

    В Азербайджане транспортные средства органов прокуратуры включены в категорию оперативных

    Внутренняя политика
    17:04

    Euroclear перевел Украине 6,6 млрд евро от доходов РФ

    Другие страны
    17:03

    В преддверии WUF13 пройдет "Бакинская неделя урбанистики"

    Инфраструктура
    16:52

    Союз кинематографистов готовится к избранию нового главы после кончины Расима Балаева

    Kультурная политика
    Лента новостей