В преддверии WUF13 пройдет "Бакинская неделя урбанистики"

В преддверии 13-й сессии Всемирного форума урбанистики (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, с 11 по 17 мая в столице пройдет "Бакинская неделя урбанистики".

Как сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию WUF13 Азербайджана, мероприятие объединит государственные структуры, специалистов по урбанистике, представителей академической среды и культуры, молодых новаторов и широкую общественность.

В рамках "Бакинской недели урбанистики" запланирована серия мероприятий, которые одновременно пройдут на разных площадках города, включая исторические памятники, объекты культурного наследия и пространства с современными урбанистическими решениями.

Серия мероприятий направлена на адаптацию глобальных дискуссий к урбанистическому контексту Баку и на расширение участия жителей города и иностранных гостей в этих обсуждениях.

"Бакинская неделя урбанистики" задумана как открытая платформа и будет выстроена по четырем направлениям.

В рамках "Междисциплинарного городского диалога" пройдут конференции, панельные дискуссии и экспертные встречи, где местные и международные участники будут обмениваться опытом и знаниями. "Лаборатория урбанистических инноваций" сосредоточится на том, чтобы превращать идеи в реальные городские решения. Направление "Урбанистические маршруты" познакомит с этапами развития Баку через тематические пешеходные маршруты. Блок "Урбанистическая культура и искусство" будет развивать выражение городских тем через художественные формы.

С программой "Бакинской недели урбанистики", правилами участия и регистрацией можно ознакомиться по ссылке.

"Бакинская неделя урбанистики" реализуется в партнерстве с государственными структурами, академическими и исследовательскими институтами.