WUF13 öncəsi "Bakı şəhərsalma həftəsi" təşkil ediləcək
- 08 may, 2026
- 16:08
Mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) ərəfəsində 11-17 mayda "Bakı şəhərsalma həftəsi" təşkil olunacaq.
"Report" bu barədə WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, paytaxtın müxtəlif məkanlarında eyni anda silsilə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Ölkə səviyyəsində keçirilən Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyasının kulminasiya nöqtəsi - "Bakı şəhərsalma həftəsi" dövlət qurumlarını, şəhərsalma mütəxəssislərini, akademik dairələri, mədəniyyət nümayəndələrini, gənc innovatorları, geniş ictimaiyyəti bir araya gətirəcək. Həftə çərçivəsində keçiriləcək tədbirlər şəhərin müxtəlif məkanlarını, o cümlədən, tarixi abidələri, mədəni irs nümunələrini və müasir şəhərsalma həllərinin tətbiq olunduğu məkanları əhatə edəcək.
Tədbirlər silsiləsi qlobal müzakirələrin Bakının unikal şəhərsalma kontekstinə uyğunlaşdırılmasını, eləcə də şəhər sakinləri və xarici qonaqların bu müzakirələrdə yaxından və fəal iştirak etmələri üçün imkanların yaradılmasını hədəfləyir.
Bakı şəhərsalma həftəsi geniş ictimaiyyət üçün açıq platforma kimi nəzərdə tutulub və dörd əsas istiqamət üzrə təşkil olunacaq.
• "Fənlərarası Şəhər Dialoqu" çərçivəsində konfranslar, panel müzakirələri və ekspert görüşləri vasitəsilə yerli və beynəlxalq tərəfdaşlar arasında bilik və təcrübə mübadiləsi aparılacaq.
• "Urban İnnovasiya Laboratoriyası" innovativ ideyaların real şəhərsalma həllərinə çevrilməsinə dəstək verəcək.
• "Urban Marşrutlar" istiqaməti tematik gəzinti marşrutları vasitəsilə Bakının inkişaf mərhələlərini əks etdirən məkanların kəşfini təmin edəcək.
• "Urban Mədəniyyət və İncəsənət" istiqaməti isə şəhərsalma mövzularının incəsənət vasitəsilə ifadəsini təşviq edəcək.
"Bakı şəhərsalma həftəsi"nin proqramı, iştirak və qeydiyyat qaydaları barədə məlumatlarla bu linkə keçid edib tanış olmaq mümkündür.
"Bakı Şəhərsalma Həftəsi" müvafiq dövlət qurumları, akademik və tədqiqat institutlarının iştirakı ilə geniş institusional tərəfdaşlıq formatında həyata keçiriləcək.