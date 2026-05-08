    Fransada məhkəmə antifaşistlərin yürüşlərinə qadağa qoyub

    Parisin İnzibati Məhkəməsi mayın 8-i Fransa paytaxtında ultrasağçı "9 May Komitəsi" qrupunun nümayişinin, eləcə də sabaha planlaşdırılmış antifaşist cavab nümayişinin keçirilməsinə qoyulan qadağanı təsdiqləyib.

    "Report"un Avropa bürosu Fransa mediasına istinadən xəbər verir ki, çərşənbə axşamı Paris polisi hər iki aksiyaya icazə verməkdən imtina edib.

    O, bunu "gərgin və son dərəcə qütbləşmiş siyasi kontekst", eləcə də bu tədbirlər zamanı və ya ondan sonra baş verə biləcək potensial iğtişaşlar və "zorakı hərəkətlər"lə izah edib.

    Prefektura fevral ayında Lionda radikal ultrasağçı fəal Kanten Derankın ölümünü xatırladıb və qeyd edib ki, 2025-ci ildə "9 May Komitəsi"nin yürüşü zamanı bir neçə nasist salamı qeydə alınıb.

    "9 May Komitəsi" hər il 1994-cü ildə Parisdə polisdən gizlənməyə çalışarkən binanın damından yıxılaraq həlak olmuş ultrasağçı fəal Sebastyan Dezyonun xatirəsinə aksiya keçirir.

    Ötən il neonasistlərin yürüşünə icazə verilmişdi, lakin antifaşistlərə isə yox. O zaman minə yaxın neofaşist fəal, bir çoxu üzübağlı və Fransada qadağan olunmuş nasist simvolikası ilə Parisdə yürüş keçirmişdi.

    Парижский суд подтвердил запрет на демонстрации неонацистов и антифашистов

    İqtisadi Şuranın iclasında turizmin inkişafına dair qərarlar qəbul olunub

    Mirsalam Qənbərov: Yeni qəsəbə salınır, lakin kanalizasiya sistemi düzgün qurulmur

    İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarına birdəfəlik maddi yardım ödənilib

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçuları ilk günü medalsız başa vurublar - YENİLƏNİB

    AFFA İntizam Komitəsi I Liqa klublarının futbolçularını diskvalifikasiya edib

    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə fırıldaqçılıq hallarının sayı kəskin artıb

    Azərbaycanın 28 güləşçisi qitə birinciliyində yarışacaq

    Ərdoğan: Türkiyə müdafiə sənayesi sahəsində etibarlı ölkəyə çevrilib

