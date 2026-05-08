Парижский суд подтвердил запрет на демонстрации неонацистов и антифашистов

Административный суд Парижа в пятницу 8 мая подтвердил запрет на проведение в столице Франции демонстрации ультраправой группы "Комитет 9 мая", а также антифашистской контрдемонстрации, которые были запланированы на завтра.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские медиа, полиция Парижа во вторник отказала в разрешении на обе акции.

Она объяснила это "напряженным и крайне поляризованным политическим контекстом", а также потенциальными беспорядками и "насильственными действиями" во время или после этих мероприятий.

Префектура напомнила о гибели в феврале в Лионе радикального ультраправого активиста Кантена Деранка и указала, что в 2025 году во время шествия "Комитета 9 мая" были зафиксированы несколько нацистских приветствий.

"Комитет 9 мая" ежегодно проводит акцию памяти Себастьяна Дезьё, ультраправого активиста, погибшего в 1994 году в Париже после падения с крыши здания, когда он пытался скрыться от полиции.

В прошлом году неонацистам разрешили марш, а антифашистам - нет. Тогда около тысячи неофашистских активистов прошли маршем по Парижу, многие с закрытыми лицами и нацисткой символикой, которая запрещена во Франции.