Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Парижский суд подтвердил запрет на демонстрации неонацистов и антифашистов

    Другие страны
    • 08 мая, 2026
    • 16:24
    Парижский суд подтвердил запрет на демонстрации неонацистов и антифашистов

    Административный суд Парижа в пятницу 8 мая подтвердил запрет на проведение в столице Франции демонстрации ультраправой группы "Комитет 9 мая", а также антифашистской контрдемонстрации, которые были запланированы на завтра.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские медиа, полиция Парижа во вторник отказала в разрешении на обе акции.

    Она объяснила это "напряженным и крайне поляризованным политическим контекстом", а также потенциальными беспорядками и "насильственными действиями" во время или после этих мероприятий.

    Префектура напомнила о гибели в феврале в Лионе радикального ультраправого активиста Кантена Деранка и указала, что в 2025 году во время шествия "Комитета 9 мая" были зафиксированы несколько нацистских приветствий.

    "Комитет 9 мая" ежегодно проводит акцию памяти Себастьяна Дезьё, ультраправого активиста, погибшего в 1994 году в Париже после падения с крыши здания, когда он пытался скрыться от полиции.

    В прошлом году неонацистам разрешили марш, а антифашистам - нет. Тогда около тысячи неофашистских активистов прошли маршем по Парижу, многие с закрытыми лицами и нацисткой символикой, которая запрещена во Франции.

    Франция Административный суд Парижа Ультраправая группа
    Fransada məhkəmə antifaşistlərin yürüşlərinə qadağa qoyub

    Последние новости

    17:13

    В 2025 году 34 пациентам из Азербайджана пересадили костный мозг в Турции

    Здоровье
    17:08

    Комитет ООН раскритиковал действия Франции в Новой Каледонии

    Другие страны
    17:08

    Рубио заявил о "застое" в переговорах по Украине

    Другие страны
    17:05

    В Азербайджане транспортные средства органов прокуратуры включены в категорию оперативных

    Внутренняя политика
    17:04

    Euroclear перевел Украине 6,6 млрд евро от доходов РФ

    Другие страны
    17:03

    В преддверии WUF13 пройдет "Бакинская неделя урбанистики"

    Инфраструктура
    16:52

    Союз кинематографистов готовится к избранию нового главы после кончины Расима Балаева

    Kультурная политика
    16:51

    В Азербайджане на выпускных экзаменах 8 человек набрали максимальный балл

    Наука и образование
    16:46

    В Мьянме обнаружили рубин весом 2,2 кг

    Это интересно
    Лента новостей