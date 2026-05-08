    Рубио заявил о "застое" в переговорах по Украине

    Другие страны
    • 08 мая, 2026
    • 17:08
    Рубио заявил о застое в переговорах по Украине

    Усилия Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта "зашли в тупик".

    Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Италии.

    Рубио отметил, что США "всегда готовы" оказать содействие в этом процессе.

    "Мы (США - ред.) пытались играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы по-прежнему готовы сыграть эту роль, если она окажется продуктивной. Мы не хотим тратить время и энергию на усилия, которые не продвигаются вперед. Но если мы увидим возможность выступить в качестве посредника, который приблизит обе стороны к мирному соглашению, мы хотели бы это сделать", - сказал госсекретарь.

    США рассматривают продолжающуюся войну как "трагедию", и "обе стороны платят за это очень высокую цену, как экономическую, так и, очевидно, человеческую", отметил он.

    Марко Рубио Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США)
